Песков: использование на госслужбе смартфонов Apple «неприемлемо и запрещено»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смартфоны Apple «абсолютно прозрачны», сообщает РИА Новости.
По его словам, использование гаджетов американской компании «в служебных целях неприемлемо и запрещено», однако в личных целях ими пользуются многие сотрудники Администрации главы государства.
«В среднем по статистике где-то наверное 20-30% пользуются айфонами, iOS-системой, а 80-70% пользуются андроидами. Та же пропорция, естественно, и здесь в администрации... Я знаю, что кто-то уже отказывается от айфонов, кто-то продолжает пользоваться», - заключил представитель Кремля.
Отвечая на вопрос журналистов о возможном запрете для госслужащих на использование смартфонов Apple в личных целях он указал, что принятие подобных решений - прерогатива спецслужб.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что чиновникам администрации президента в качестве альтернативы iPhone предложат Samsung Galaxy S23, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru