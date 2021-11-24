Песков заявил, что большая пресс-конференция Путина пройдёт до Нового года

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался назвать точную дату пресс-конференции Владимира Путина, сообщает ТАСС.

СМИ назвали возможную дату проведения итоговой пресс-конференции Путина

Представитель Кремля заверил, что мероприятие точно состоится до Нового года, и добавил, что пока планируется провести его в очном формате.

В 2020 году пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла 17 декабря, сообщает RT. Глава государства отвечал на вопросы журналистов более 4 часов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинПресс-конференция ПутинаДмитрий Песков
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