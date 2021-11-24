Песков заявил, что большая пресс-конференция Путина пройдёт до Нового года
24 ноября 202113:44
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался назвать точную дату пресс-конференции Владимира Путина, сообщает ТАСС.
Представитель Кремля заверил, что мероприятие точно состоится до Нового года, и добавил, что пока планируется провести его в очном формате.
В 2020 году пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла 17 декабря, сообщает RT. Глава государства отвечал на вопросы журналистов более 4 часов.
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24 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru