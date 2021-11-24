СМИ назвали возможную дату проведения итоговой пресс-конференции Путина

Наиболее вероятной датой проведения пресс-конференции Путина называют четверг, 23 декабря — День дальней авиации ВКС России, пишет РИА ФАН.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле готовятся к проведению пресс-конференции в декабре в очном формате, о ее дате «объявят своевременно», отмечает «Свободная пресса».

Как отметил руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, одними из тем пресс-конференции президента могут стать международная повестка, пандемия коронавируса и ее аспекты, ряд политических вопросов.

При этом один из источников «Ведомостей» допустил, что в ходе итоговой встречи Путина со СМИ вряд ли будут затронуты принципиальные вопросы, в частности, инициативы о введении QR-кодов.

