СМИ назвали возможную дату проведения итоговой пресс-конференции Путина

Итоговая пресс-конференция президента Владимира Путина в 2021 году может пройти во второй половине декабря. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на близкий к администрации главы государства источник, а также на сотрудника одного из федеральных телеканалов.

В Кремле ответили на вопрос о дате проведения пресс-конференции Путина

Наиболее вероятной датой проведения пресс-конференции Путина называют четверг, 23 декабря — День дальней авиации ВКС России, пишет РИА ФАН.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле готовятся к проведению пресс-конференции в декабре в очном формате, о ее дате «объявят своевременно», отмечает «Свободная пресса».

Как отметил руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, одними из тем пресс-конференции президента могут стать международная повестка, пандемия коронавируса и ее аспекты, ряд политических вопросов.

При этом один из источников «Ведомостей» допустил, что в ходе итоговой встречи Путина со СМИ вряд ли будут затронуты принципиальные вопросы, в частности, инициативы о введении QR-кодов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пресс-конференция ПутинаВладимир Путин
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