СМИ назвали возможную дату проведения итоговой пресс-конференции Путина
Итоговая пресс-конференция президента Владимира Путина в 2021 году может пройти во второй половине декабря. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на близкий к администрации главы государства источник, а также на сотрудника одного из федеральных телеканалов.
Наиболее вероятной датой проведения пресс-конференции Путина называют четверг, 23 декабря — День дальней авиации ВКС России, пишет РИА ФАН.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле готовятся к проведению пресс-конференции в декабре в очном формате, о ее дате «объявят своевременно», отмечает «Свободная пресса».
Как отметил руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, одними из тем пресс-конференции президента могут стать международная повестка, пандемия коронавируса и ее аспекты, ряд политических вопросов.
При этом один из источников «Ведомостей» допустил, что в ходе итоговой встречи Путина со СМИ вряд ли будут затронуты принципиальные вопросы, в частности, инициативы о введении QR-кодов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 996 / сут.
Умерли
267 тыс.+1 243 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 051 / сут.
- Полпред в УрФО Якушев ушел на самоизоляцию
- В Болгарии заявили, что Россия «с удовольствием отдаст Донбасс» Киеву
- Sukhoi Superjet-100 выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске
- СМИ назвали возможную дату проведения итоговой пресс-конференции Путина
- Ночь на 24 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени
- Госдума не включила законопроекты о QR-кодах в план работы на декабрь
- В США заявили, что готовы противостоять России без колебаний
- Проценко объяснил смысл открытого письма врачей к антипрививочникам
- Опрос: более половины россиян планируют работать на пенсии
- Навальный подал новый иск к ИК-2 Владимирской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru