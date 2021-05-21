Песков заявил, что анонимность в интернете вызывает беззаконие

Он отметил, что государства всего мира вводят законы , которые регламентируют правила пользования интернетом. Песков добавил, что всемирная сеть также способствует созданию фейков. Пресс-секретарь подчеркнул, что пользователи интернета не несут ответственности за свою деятельность в сети, и призвал урегулировать это законом.

Он заявил, что мы живем в реальной жизни, а не виртуальной, и должны подчиняться законодательству. Песков отметил, что Россия будет следовать тенденции других стран мира, которые регламентируют использование интернета, пишет ФАН.

