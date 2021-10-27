Песков: Запретов на поездки россиян в нерабочие дни не планируется

По словам представителя Кремля, эпидемиологи выражают опасения из-за планов сограждан отправиться в поездки и путешествия.

«Возможны последствия эпидемиологические после этого. Но с другой стороны, это не запрещено. Каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется», — цитирует Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что нерабочие дни поспособствуют улучшению эпидемиологической ситуации.

