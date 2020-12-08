Песков задумывался о завещании, когда заболел COVID-19
Дмитрий Песков признался, что его посещали мысли о том, чтобы составить завещание, когда он болел коронавирусом. Об этом пресс-секретарь президента России заявили в эфире телеканала Россия 1.
Также представитель Кремля отметил, что в целом у него были очень странные ощущения от болезни.
В мае стало известно, что Дмитрий Песков и его жена фигуристка Татьяна Навка заразились COVID-19. Они проходили лечение в больнице и спустя пару недель были выписаны, напоминает RT. Тогда Навка отмечала, что решение лечь в медучреждение было принято для того, чтобы не подвергать риску остальных членов семьи, отмечает телеканал 360.
К слову, пресс-секретарь президента России стал четвертым высокопоставленным российским чиновником, заразившимся COVID-19. Первым о заражении сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин затем — глава Минстроя Владимир Якушев, а также министр культуры Ольга Любимова.
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