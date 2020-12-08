Песков задумывался о завещании, когда заболел COVID-19

Дмитрий Песков признался, что его посещали мысли о том, чтобы составить завещание, когда он болел коронавирусом. Об этом пресс-секретарь президента России заявили в эфире телеканала Россия 1.

Также представитель Кремля отметил, что в целом у него были очень странные ощущения от болезни.