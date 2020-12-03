«Сообщит сам». Песков рассказал, когда Путин сделает прививку от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что представители российской власти уже давно делают прививки от COVID-19, сообщает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что многие из тех, «кто пользуется заслуженным авторитетом», даже показывали «в эфире», как их прививают.
«На своем примере показывали и доказывали, что прививка абсолютно безопасна и необходима, чтобы в условиях пандемии жить нормальной жизнью», - подчеркнул он.
Что касается президента, то, по словам пресс-секретаря, Путин сам сообщит гражданам о своем решении привиться.
Ранее Песков заявил, что российский лидер до сих пор не сделал прививку из-за того, что не может быть в числе добровольцев и использовать несертифицированную вакцину, так как в стране ещё не началась широкая вакцинация.
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