В России рекордно подорожал ремонт автомобилей

За 6 месяцев 2026 года стоимость авторемонта в России выросла на 11% относительно показателя за аналогичный период 2025 года. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сеть автосервисов Fit Service.

Цена содержания машины в России к 2026 году выросла на 40%

Уточняется, что средний чек по ремонту составил 13 тысяч рублей. При этом россияне обращались в автосервис так же часто как в прошлом году, но изменилась структура расходов внутри одного обращения.

С начала года доля услуг в чеке выросла на 19% год к году, а затраты на автозапчасти увеличились на 9%. Вместе с тем рост цен на автозапчасти в зависимости от категорий по итогам периода составил в среднем 15–20%.

Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько рассказал НСН, что средний возраст автопарка в России по разным подсчетам составляет от 13 до 18 лет, а чем старше автомобиль, тем дороже обходится его ремонт.

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ФОТО: ТАСС / Александр Рюмин
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