В России рекордно подорожал ремонт автомобилей

Уточняется, что средний чек по ремонту составил 13 тысяч рублей. При этом россияне обращались в автосервис так же часто как в прошлом году, но изменилась структура расходов внутри одного обращения.

С начала года доля услуг в чеке выросла на 19% год к году, а затраты на автозапчасти увеличились на 9%. Вместе с тем рост цен на автозапчасти в зависимости от категорий по итогам периода составил в среднем 15–20%.

Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько рассказал НСН, что средний возраст автопарка в России по разным подсчетам составляет от 13 до 18 лет, а чем старше автомобиль, тем дороже обходится его ремонт.

