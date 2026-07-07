В России рекордно подорожал ремонт автомобилей
За 6 месяцев 2026 года стоимость авторемонта в России выросла на 11% относительно показателя за аналогичный период 2025 года. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сеть автосервисов Fit Service.
Уточняется, что средний чек по ремонту составил 13 тысяч рублей. При этом россияне обращались в автосервис так же часто как в прошлом году, но изменилась структура расходов внутри одного обращения.
С начала года доля услуг в чеке выросла на 19% год к году, а затраты на автозапчасти увеличились на 9%. Вместе с тем рост цен на автозапчасти в зависимости от категорий по итогам периода составил в среднем 15–20%.
Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько рассказал НСН, что средний возраст автопарка в России по разным подсчетам составляет от 13 до 18 лет, а чем старше автомобиль, тем дороже обходится его ремонт.
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