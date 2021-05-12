Песков высказался по поводу возможности отгула после вакцинации

Решений о предоставлении отгула после вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне в РФ не принималось, однако губернаторы смогут вводить такое правило самостоятельно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, не планируется ли распространить региональную инициативу об отгуле после вакцинации от коронавируса на всю страну.