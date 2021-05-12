Песков высказался по поводу возможности отгула после вакцинации

Решений о предоставлении отгула после вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне в РФ не принималось, однако губернаторы смогут вводить такое правило самостоятельно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, не планируется ли распространить региональную инициативу об отгуле после вакцинации от коронавируса на всю страну.

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Накануне губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что жители региона смогут получить оплачиваемый выходной после вакцинации от коронавируса, передает Ura.ru. Глава региона дала поручение ведомствам проработать необходимость таких рекомендаций работодателям.


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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВакцинация
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