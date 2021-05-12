Песков высказался по поводу возможности отгула после вакцинации
Решений о предоставлении отгула после вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне в РФ не принималось, однако губернаторы смогут вводить такое правило самостоятельно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, не планируется ли распространить региональную инициативу об отгуле после вакцинации от коронавируса на всю страну.
Накануне губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что жители региона смогут получить оплачиваемый выходной после вакцинации от коронавируса, передает Ura.ru. Глава региона дала поручение ведомствам проработать необходимость таких рекомендаций работодателям.
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