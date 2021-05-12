Мишустин заявил о 24 млн привитых россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что более 24 миллионов россиян прошли первый этап вакцинации от COVID-19 или полностью завершили ее. Об этом Мишустин рассказал во время выступления с отчетом в Госдуме.

Премьер-министр отметил, что добровольная бесплатная массовая вакцинация началась по всей стране в конце 2020 года. Мишустин добавил, что к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет. Премьер также подчеркнул важность вакцинации от коронавируса.

