Мишустин заявил о 24 млн привитых россиян
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что более 24 миллионов россиян прошли первый этап вакцинации от COVID-19 или полностью завершили ее. Об этом Мишустин рассказал во время выступления с отчетом в Госдуме.
Премьер-министр отметил, что добровольная бесплатная массовая вакцинация началась по всей стране в конце 2020 года. Мишустин добавил, что к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет. Премьер также подчеркнул важность вакцинации от коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru