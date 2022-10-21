Песков высказался об ошибках при частичной мобилизации

Необходимые уроки из ошибок при частичной мобилизации в России выносятся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Решение Путина о завершении частичной мобилизации пока не планируется

Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

Как отметил Песков, по многим параметрам ситуация выправилась. Пресс-секретарь указал, что в некоторых регионах призыв в рамках мобилизации завершился, в других субъектах РФ он продолжается, и пока делать какие-то выводы преждевременно.

«Давайте дождемся, когда она [мобилизация] будет завершена уже по всей стране», - заключил представитель Кремля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МобилизацияДмитрий Песков
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