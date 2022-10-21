Песков высказался об ошибках при частичной мобилизации

Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

Как отметил Песков, по многим параметрам ситуация выправилась. Пресс-секретарь указал, что в некоторых регионах призыв в рамках мобилизации завершился, в других субъектах РФ он продолжается, и пока делать какие-то выводы преждевременно.

«Давайте дождемся, когда она [мобилизация] будет завершена уже по всей стране», - заключил представитель Кремля.

