Песков высказался об ошибках при частичной мобилизации
Необходимые уроки из ошибок при частичной мобилизации в России выносятся, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Слова представителя Кремля приводит ТАСС.
Как отметил Песков, по многим параметрам ситуация выправилась. Пресс-секретарь указал, что в некоторых регионах призыв в рамках мобилизации завершился, в других субъектах РФ он продолжается, и пока делать какие-то выводы преждевременно.
«Давайте дождемся, когда она [мобилизация] будет завершена уже по всей стране», - заключил представитель Кремля.
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