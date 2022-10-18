Песков: Решение Путина о завершении частичной мобилизации пока не планируется

Заявление или указ президента Владимира Путина о завершении в России частичной мобилизации пока не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

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Ранее власти некоторых регионов отчитались о выполнении плана по мобилизации и завершении соответствующих мероприятий. При этом Путин ранее допустил, что все мобилизационные мероприятия в стране могут быть завершены в течение двух недель.

«Вы знаете, что Министерством обороны для каждого региона были установлены показатели по численности мобилизационной, и регионы констатируют, что мобилизационные задания выполнены. Таким образом, сам процесс вот этой частичной мобилизации, он уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились», — указал Песков.

Представитель Кремля добавил, что президентского решения о завершении частичной мобилизации «в настоящий момент нет».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:РоссияМобилизацияДмитрий ПесковВладимир Путин
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