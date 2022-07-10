Песков высказался об идее заменить «президента» на «правителя»

«Это новая идея. Никакой позиции по этому вопросу нет», — заявил Песков, говоря о позиции Кремля по этому вопросу.

Ранее в ЛДПР заявили, что в России следует заменить термин «президент» на определение «правитель», пока иностранное понятие «не укоренилось окончательно». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу либерал-демократической партии страны.

