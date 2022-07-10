Песков высказался об идее заменить «президента» на «правителя»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инициативу ЛДПР о замене термина «президент» на «правитель», передает ТАСС.

Новое слово. В России опять пытаются «переименовать» президента

«Это новая идея. Никакой позиции по этому вопросу нет», — заявил Песков, говоря о позиции Кремля по этому вопросу.

Ранее в ЛДПР заявили, что в России следует заменить термин «президент» на определение «правитель», пока иностранное понятие «не укоренилось окончательно». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу либерал-демократической партии страны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатыЛДПРДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры