Новое слово. В России опять пытаются «переименовать» президента

За несколько сроков деятельности Владимира Путина в должности президента РФ в стране не раз предлагали переименовать высший государственный пост. Чаще других такие попытки предпринимают в ЛДПР. 

В ЛДПР заявили, что в России следует заменить термин «президент» на определение «правитель», пока иностранное понятие «не укоренилось окончательно». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу либерал-демократической партии страны.

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В 2014 году во время конференции в Ялте глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил поменять должность утвердить для Путина новую должность – «верховный правитель».

«Нам нужно другое название государства, другое название Вашей должности – верховный правитель! Не хотите «император», пусть будет «верховный правитель». Хотя, «император Владимир I» звучало бы хорошо. Тогда будут уважать», - добавил Жириновский.

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На съемках проекта The Putin interviews уже в 2020 году журналист Оливер Стоуна Стоун обратил внимание на то, что у президента РФ «есть полная власть».

«Говорят, вы хотите быть царем», - добавил американский режиссер.

«Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно», - сказал в ответ Владимир Путин.

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Позже Владимир Путин не согласен с теми, кто называет его царем. Царем можно назвать того, кто сидит, шапку примеряет и смотрится в зеркало, а президент работает каждый день, сказал глава государства рассказал в интервью ТАСС.

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в интервью НСН поддержал шутку президента.

«Ребята, называйте царем меня, я каждый день сижу и примеряю шапку», – призвал Владимир Шахрин слушателей НСН.

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Ранее музыкант Сергей Шнуров в шуточном стихотворении об отмене президентских сроков Путина сравнивал Россию с Китаем «по свободам и правам» и написал, что президент в стране превратился в «избранного монарха».

«Как веревочке ни виться,
Будешь избранным Монархом», - заключает Шнуров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖириновскийЛДПРПрезидентВладимир Путин
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