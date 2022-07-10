Новое слово. В России опять пытаются «переименовать» президента

В 2014 году во время конференции в Ялте глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил поменять должность утвердить для Путина новую должность – «верховный правитель».

«Нам нужно другое название государства, другое название Вашей должности – верховный правитель! Не хотите «император», пусть будет «верховный правитель». Хотя, «император Владимир I» звучало бы хорошо. Тогда будут уважать», - добавил Жириновский.