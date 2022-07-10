Новое слово. В России опять пытаются «переименовать» президента
За несколько сроков деятельности Владимира Путина в должности президента РФ в стране не раз предлагали переименовать высший государственный пост. Чаще других такие попытки предпринимают в ЛДПР.
В ЛДПР заявили, что в России следует заменить термин «президент» на определение «правитель», пока иностранное понятие «не укоренилось окончательно». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу либерал-демократической партии страны.
В 2014 году во время конференции в Ялте глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил поменять должность утвердить для Путина новую должность – «верховный правитель».
«Нам нужно другое название государства, другое название Вашей должности – верховный правитель! Не хотите «император», пусть будет «верховный правитель». Хотя, «император Владимир I» звучало бы хорошо. Тогда будут уважать», - добавил Жириновский.
На съемках проекта The Putin interviews уже в 2020 году журналист Оливер Стоуна Стоун обратил внимание на то, что у президента РФ «есть полная власть».
«Говорят, вы хотите быть царем», - добавил американский режиссер.
«Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно», - сказал в ответ Владимир Путин.
Позже Владимир Путин не согласен с теми, кто называет его царем. Царем можно назвать того, кто сидит, шапку примеряет и смотрится в зеркало, а президент работает каждый день, сказал глава государства рассказал в интервью ТАСС.
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в интервью НСН поддержал шутку президента.
«Ребята, называйте царем меня, я каждый день сижу и примеряю шапку», – призвал Владимир Шахрин слушателей НСН.
Ранее музыкант Сергей Шнуров в шуточном стихотворении об отмене президентских сроков Путина сравнивал Россию с Китаем «по свободам и правам» и написал, что президент в стране превратился в «избранного монарха».
«Как веревочке ни виться,
Будешь избранным Монархом», - заключает Шнуров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 937 / сут.
Умерли
382 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+5 582 / сут.
- Новое слово. В России опять пытаются «переименовать» президента
- Минобороны РФ: уничтожены американские гаубицы М777 и снаряды в Константиновке и Славянске
- Министр обороны Франции раскрыл информацию о контактах с коллегами в России
- В ЛДПР предложили переименовать президента в правителя
- В России ограничили доступ к сайту немецкой газеты Die Welt
- В России госпитализировали 748 человек с коронавирусом за сутки
- Посол ЛНР Мирошник: Продолжается наступление союзных сил к Северску ДНР
- Над Херсоном прогремели четыре взрыва, работает ПВО
- СМИ: Кипр теряет доходы из-за оттока российских туристов
- Трамп заявил, что в случае его победы на выборах в 2020 году, не допустил бы конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru