Песков выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше «Миллион призов»
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч баллов по программе «Миллион призов» акции #МыВместе. Она проводится для москвичей, которые уже проголосовали на выборах онлайн. Об этом рассказал журналистам руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов 19 сентября, в воскресенье.
«Произошел розыгрыш "Миллион призов", Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, 10 тысяч. Он еще не знает», - сказал Венедиктов.
Напомним, среди всех участников онлайн-голосования в Москве разыграют 21 однокомнатную квартиру в Москве, 100 машин и сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей. Призовые баллы можно потратить у партнеров акции на покупку товаров и услуг, а также потратить на благотворительность.
Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
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