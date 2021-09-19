Песков выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше «Миллион призов»

«Произошел розыгрыш "Миллион призов", Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, 10 тысяч. Он еще не знает», - сказал Венедиктов.

Напомним, среди всех участников онлайн-голосования в Москве разыграют 21 однокомнатную квартиру в Москве, 100 машин и сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей. Призовые баллы можно потратить у партнеров акции на покупку товаров и услуг, а также потратить на благотворительность.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

