Еще пять москвичей стали владельцами квартир после розыгрыша призов для онлайн-избирателей

По однокомнатной квартире в Москве выиграли еще пять москвичей. Второй розыгрыш призов среди проголосовавших онлайн на выборах, состоялся в прямом эфире телеканала «Москва 24».

Лотерея состоялась в рамках акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов».

Первые победители розыгрыша квартир в Москве среди онлайн-избирателей поделились впечатлениями

Победителями стали участники со следующими уникальными кодами: 3435660589,1970522607, 3852386154, 1074736441, 2763457473.

Победители узнают о выигрыше по СМС, которое им направляют с номера DIT_MOS после 12:00 каждого дня розыгрыша. В тексе сообщается о выигрыше и необходимости активировать код на сайте программы для получения приза.

Проверить коды после авторизации с помощью учетной записи mos.ru на сайте «Миллион призов» каждый день с 10:00 до 12:00. Код участника необходимо ввести в специальном окне.

Принять участие в розыгрыше смогли более 1,1 миллиона человек - все, кто проголосовал 18 сентября до 20:00. В следующий раз призы разыграют 20 сентября среди проголосовавших 19 сентября.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

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