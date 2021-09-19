Еще пять москвичей стали владельцами квартир после розыгрыша призов для онлайн-избирателей
По однокомнатной квартире в Москве выиграли еще пять москвичей. Второй розыгрыш призов среди проголосовавших онлайн на выборах, состоялся в прямом эфире телеканала «Москва 24».
Лотерея состоялась в рамках акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов».
Победителями стали участники со следующими уникальными кодами: 3435660589,1970522607, 3852386154, 1074736441, 2763457473.
Победители узнают о выигрыше по СМС, которое им направляют с номера DIT_MOS после 12:00 каждого дня розыгрыша. В тексе сообщается о выигрыше и необходимости активировать код на сайте программы для получения приза.
Проверить коды после авторизации с помощью учетной записи mos.ru на сайте «Миллион призов» каждый день с 10:00 до 12:00. Код участника необходимо ввести в специальном окне.
Принять участие в розыгрыше смогли более 1,1 миллиона человек - все, кто проголосовал 18 сентября до 20:00. В следующий раз призы разыграют 20 сентября среди проголосовавших 19 сентября.
Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+0 / сут.
Умерли
197 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+0 / сут.
- Еще пять москвичей стали владельцами квартир после розыгрыша призов для онлайн-избирателей
- Более 1,7 млн москвичей проголосовали онлайн за двое суток
- В Мосгоризбиркоме заявили об отсутствии нарушений на выборах в Москве
- Удобство «отложенного решения» на ДЭГ оценили 214 тысяч москвичей - Венедиктов
- Москва и Париж создадут рабочую группу по спору о шампанском
- Вирус RSV заражает детей по всему миру
- Российские пенсионеры получат новые выплаты
- Эксперт рассказал, когда ожидается спад заболеваемости коронавирусом
- Захарова впервые сыграла в баскетбол ради благотворительности
- Пушков: Франция «прозрела» в отношении США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru