Песков: второй волны частичной мобилизации не ожидается

Песков подчеркнул, что в Кремле как не обсуждали новую волну мобилизации, так и не обсуждают. Никаких изменений по этому вопросу нет, заявил пресс-секретарь президента.

По его словам, законопроект о создании единого реестра военнообязанных связан с необходимостью модернизировать систему воинского учета.



Ранее в Госдуму внесли поправки о совершенствовании воинского учета в РФ, которые предполагают в том числе введение электронных оповещений от военкоматов и создание единого реестра военнообязанных. Нижняя палата парламента рассмотрит инициативу во вторник, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

