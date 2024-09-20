Песков: Всё, что мешает увеличению рождаемости в России должно исчезнуть
20 сентября 202413:43
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с возможным запретом в России движения чайлдфри, сообщает РИА Новости.
По его словам, всё, что делается в стране по увеличению рождаемости должно делаться.
«Всё, что мешает повышению рождаемости, должно исчезать из жизни россиян», - сказал Песков.
Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала, что запрет чайлдфри в России обсуждается в Минюсте и экспертами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru