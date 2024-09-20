Песков: Всё, что мешает увеличению рождаемости в России должно исчезнуть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с возможным запретом в России движения чайлдфри, сообщает РИА Новости.

Матвиенко: Движение чайлдфри в России нужно запретить законодательно

По его словам, всё, что делается в стране по увеличению рождаемости должно делаться.

«Всё, что мешает повышению рождаемости, должно исчезать из жизни россиян», - сказал Песков.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко рассказала, что запрет чайлдфри в России обсуждается в Минюсте и экспертами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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