Песков: Вопрос открытия аэропортов не является прерогативой Кремля

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что этими вопросами занимаются Минобороны, Минтранс и прочие специальные ведомства.

«Главный аспект, который принимается во внимание - это обеспечение безопасности полётов, пассажиров», - подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что авиаперевозки в Крым запустят как только для этого «созреют условия».

Ранее в Минтрансе заявили, что аэропорт Геленджика, который с 2022 года не принимал воздушные суда по соображениям безопасности, готовится к возобновлению работы, сообщает RT.

