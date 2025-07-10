Песков: Вопрос открытия аэропортов не является прерогативой Кремля
Вопрос открытия или закрытия аэропортов не является прерогативой Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что этими вопросами занимаются Минобороны, Минтранс и прочие специальные ведомства.
«Главный аспект, который принимается во внимание - это обеспечение безопасности полётов, пассажиров», - подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что авиаперевозки в Крым запустят как только для этого «созреют условия».
Ранее в Минтрансе заявили, что аэропорт Геленджика, который с 2022 года не принимал воздушные суда по соображениям безопасности, готовится к возобновлению работы, сообщает RT.
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