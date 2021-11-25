Песков: В вопросе непопулярных ковидных мер Путин придерживается баланса

Президент России Владимир Путин придерживается баланса в вопросе COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе встречи с журналистами.

Говоря о готовности Путина к введению непопулярных коронавирусных мер, пресс-секретарь президента подчеркнул, что он не уходит от ответственности и является «сторонником сбалансированности».

В Кремле отметили, что ситуация является беспрецедентной.

За минувшие сутки в России выявлено 33 тысячи 796 новых случаев заболеваемости COVID-19. Умерли 1 тысяча 238 человек. Выздоровели – 38 тысяч 450 граждан.