Песков: В вопросе непопулярных ковидных мер Путин придерживается баланса
Президент России Владимир Путин придерживается баланса в вопросе COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе встречи с журналистами.
Говоря о готовности Путина к введению непопулярных коронавирусных мер, пресс-секретарь президента подчеркнул, что он не уходит от ответственности и является «сторонником сбалансированности».
В Кремле отметили, что ситуация является беспрецедентной.
За минувшие сутки в России выявлено 33 тысячи 796 новых случаев заболеваемости COVID-19. Умерли 1 тысяча 238 человек. Выздоровели – 38 тысяч 450 граждан.
По данным портала стопкоронавирус.рф, по состоянию на 19 ноября, количество россиян, привившихся первым компонентом вакцины составило 66 миллионов 400 тысяч 393 человека. Обоими компонентами - 58 миллионов 713 тысяч 240 граждан.
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9,5 млн+33 796 / сут.
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269 тыс.+1 238 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+38 450 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru