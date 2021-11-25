Песков: В вопросе непопулярных ковидных мер Путин придерживается баланса

Президент России Владимир Путин придерживается баланса в вопросе COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе встречи с журналистами.

Говоря о готовности Путина к введению непопулярных коронавирусных мер, пресс-секретарь президента подчеркнул, что он не уходит от ответственности и является «сторонником сбалансированности».

В Кремле отметили, что ситуация является беспрецедентной.

За минувшие сутки в России выявлено 33 тысячи 796 новых случаев заболеваемости COVID-19. Умерли 1 тысяча 238 человек. Выздоровели – 38 тысяч 450 граждан.

Песков рассказал о состоянии Путина после назальной вакцины от коронавируса

По данным портала стопкоронавирус.рф, по состоянию на 19 ноября, количество россиян, привившихся первым компонентом вакцины составило 66 миллионов 400 тысяч 393 человека. Обоими компонентами - 58 миллионов 713 тысяч 240 граждан.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковКремльКоронавирусПутин
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