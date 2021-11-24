Песков рассказал о состоянии Путина после назальной вакцины от коронавируса

Президент Владимир Путин не испытал никаких побочных эффектов после получения дозы назальной вакцины от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Песков также отметил, что Путин после вакцинации уже занимался спортом.

Президент принял участие в испытаниях новой назальной вакцины от коронавируса. Введение препарата в носоглотку было осуществлено при помощи шприца.

Как отметил Песков, президент получил назальную дозу на следующий день после ревакцинации «Спутник Лайт». Вакцину «Спутник V» президент получил весной.




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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ВакцинаВладимир Путин
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