Песков рассказал о состоянии Путина после назальной вакцины от коронавируса
Президент Владимир Путин не испытал никаких побочных эффектов после получения дозы назальной вакцины от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков также отметил, что Путин после вакцинации уже занимался спортом.
Президент принял участие в испытаниях новой назальной вакцины от коронавируса. Введение препарата в носоглотку было осуществлено при помощи шприца.
Как отметил Песков, президент получил назальную дозу на следующий день после ревакцинации «Спутник Лайт». Вакцину «Спутник V» президент получил весной.
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