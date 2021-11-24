Песков рассказал о состоянии Путина после назальной вакцины от коронавируса

Песков также отметил, что Путин после вакцинации уже занимался спортом.

Президент принял участие в испытаниях новой назальной вакцины от коронавируса. Введение препарата в носоглотку было осуществлено при помощи шприца.



Как отметил Песков, президент получил назальную дозу на следующий день после ревакцинации «Спутник Лайт». Вакцину «Спутник V» президент получил весной.









