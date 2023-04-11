Песков: в России не собираются возвращаться приватизацию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что идея о перезапуске процесса приватизации в России не обсуждается.

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Ранее с такой инициативой выступил глава ВТБ Андрей Костин.

Накануне пресс-секретарь президента заявил, что вторая волна частичной мобилизации не ожидается, а законопроект о создании единого реестра военнообязанных связан лишь с необходимостью модернизировать систему воинского учета.

Ранее в Госдуму внесли поправки о совершенствовании воинского учета в РФ, которые предполагают в том числе введение электронных оповещений от военкоматов и создание единого реестра военнообязанных. Нижняя палата парламента рассмотрит инициативу во вторник, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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