Песков: В России максимально усилены меры безопасности из-за угроз терактов

Меры антитеррористической безопасности в России уже максимально усилены, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

В Белгородской области «желтый» уровень террористической опасности продлили до 9 июля

Ранее руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times пригрозил терактами и диверсиями на территории России.

Отвечая на вопрос о возможном усилении мер безопасности в связи с угрозами из Киева, Песков подчеркнул, что они и так «максимально усилены». Пресс-секретарь переадресовал вопрос о дополнительных мерах российским силовым ведомствам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияТерроризмДмитрий Песков
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