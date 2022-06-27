Песков: В России максимально усилены меры безопасности из-за угроз терактов
Меры антитеррористической безопасности в России уже максимально усилены, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.
Ранее руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times пригрозил терактами и диверсиями на территории России.
Отвечая на вопрос о возможном усилении мер безопасности в связи с угрозами из Киева, Песков подчеркнул, что они и так «максимально усилены». Пресс-секретарь переадресовал вопрос о дополнительных мерах российским силовым ведомствам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru