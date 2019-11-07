Песков: В Кремле не знают о планах Минстроя по ветхому жилью

Он заявил, что в Кремле эта тема никак не обсуждалась, однако, по его словам, это, безусловно, «вопрос правительства». Песков добавил, что и администрация президента не отправляла в кабмин никаких распоряжений на данный счет.

Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на Минстрой, что для домов с износом более 70% намерены разработать отдельные подпрограммы капремонта. Оплачиваться они будут, как и капремонт, за счет граждан, до момента признания их аварийными.





