Песков: В Кремле не знают о планах Минстроя по ветхому жилью

7 ноября 201915:25

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации в СМИ о том, что Минстрой предложил переложить финансирование ремонта ветхого жилья в стране на плечи россиян.

Ремонт ветхого жилья за счет россиян: Крайним останется государство

Он заявил, что в Кремле эта тема никак не обсуждалась, однако, по его словам, это, безусловно, «вопрос правительства». Песков добавил, что и администрация президента не отправляла в кабмин никаких распоряжений на данный счет.

Ранее «Известия» сообщили со ссылкой на Минстрой, что для домов с износом более 70% намерены разработать отдельные подпрограммы капремонта. Оплачиваться они будут, как и капремонт, за счет граждан, до момента признания их аварийными.



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Фото: РИА Новости
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