Песков: в Кремле не ведется дискуссия об отмене моратория на смертную казнь
В Кремле не ведется дискуссия о возможности отмены моратория на смертную казнь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России может быть отменен в случае необходимости.
По его словам, это можно будет сделать в рамках действующей конституции при изменении правовых позиций Конституционного суда РФ.
«Это вопрос выбора средств защиты интересов людей», - добавил Медведев.
Ранее сенатор Андрей Клишас исключил возвращение смертной казни в России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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