Песков: в Кремле не ведется дискуссия об отмене моратория на смертную казнь

В Кремле не ведется дискуссия о возможности отмены моратория на смертную казнь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России может быть отменен в случае необходимости.