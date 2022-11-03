Песков: в Кремле не ведется дискуссия об отмене моратория на смертную казнь

В Кремле не ведется дискуссия о возможности отмены моратория на смертную казнь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Накануне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России может быть отменен в случае необходимости.

В Госдуме захотели инициировать консультации о восстановлении смертной казни

По его словам, это можно будет сделать в рамках действующей конституции при изменении правовых позиций Конституционного суда РФ.

«Это вопрос выбора средств защиты интересов людей», - добавил Медведев.

Ранее сенатор Андрей Клишас исключил возвращение смертной казни в России, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КремльДмитрий МедведевСмертная КазньДмитрий Песков
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