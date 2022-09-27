В Госдуме захотели инициировать консультации о восстановлении смертной казни

Депутат Госдумы Константин Затулин намерен инициировать консультации нижней палаты парламента с президентом Владимиром Путиным по вопросу о восстановлении смертной казни в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Добить меня он не успел»: Очевидцы рассказали подробности трагедии в школе Ижевска

Парламентарий хочет выступить с такой инициативой после трагедии в Ижевске. Накануне вооруженный мужчина ворвался в одну из школ города, устроил стрельбу, после чего покончил с собой. По последним данным, в результате ЧП погибли 17 человек, более 20 пострадали. Как выяснили в Следственном комитете, нападавший — бывший выпускник школы, который состоял на учете с диагнозом «шизофрения».

Отмечается, что спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал Затулину подготовить протокольное поручение по этому вопросу. Обращение рассмотрят по регламенту.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможное снятие моратория на смертную казнь.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Смертная КазньДепутатыГосдума
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