В Госдуме захотели инициировать консультации о восстановлении смертной казни
Депутат Госдумы Константин Затулин намерен инициировать консультации нижней палаты парламента с президентом Владимиром Путиным по вопросу о восстановлении смертной казни в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламентарий хочет выступить с такой инициативой после трагедии в Ижевске. Накануне вооруженный мужчина ворвался в одну из школ города, устроил стрельбу, после чего покончил с собой. По последним данным, в результате ЧП погибли 17 человек, более 20 пострадали. Как выяснили в Следственном комитете, нападавший — бывший выпускник школы, который состоял на учете с диагнозом «шизофрения».
Отмечается, что спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал Затулину подготовить протокольное поручение по этому вопросу. Обращение рассмотрят по регламенту.
Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможное снятие моратория на смертную казнь.
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