Песков: в Кремле не рассматривали запрет на выезд из РФ для военнообязанных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет позиции по инициативе не выпускать мужчин из России во время частичной мобилизации, сообщает РИА Новости.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он также отметил, что ему неизвестно, чтобы этот вопрос кем-то рассматривался, равно как и инициатива создания реестра покинувших страну после объявления частичной мобилизации.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константино заявил, что военнообязанным россиянам следует запретить выезжать из страны в период мобилизации или военное время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЗапретВыезд За ГраницуПризывМобилизацияДмитрий Песков
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