Песков: в Кремле не рассматривали запрет на выезд из РФ для военнообязанных
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет позиции по инициативе не выпускать мужчин из России во время частичной мобилизации, сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он также отметил, что ему неизвестно, чтобы этот вопрос кем-то рассматривался, равно как и инициатива создания реестра покинувших страну после объявления частичной мобилизации.
Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константино заявил, что военнообязанным россиянам следует запретить выезжать из страны в период мобилизации или военное время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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