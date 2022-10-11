Песков: в Кремле не рассматривали запрет на выезд из РФ для военнообязанных

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он также отметил, что ему неизвестно, чтобы этот вопрос кем-то рассматривался, равно как и инициатива создания реестра покинувших страну после объявления частичной мобилизации.

Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константино заявил, что военнообязанным россиянам следует запретить выезжать из страны в период мобилизации или военное время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».