Кадыров: покинувшие Россию пусть наденут юбки и сменят имена

Глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал сбежавшим от частичной мобилизации в другие страны, надеть юбки и сменить имена на женские.

Об этом он заявил на военной базе в Ханкале во время торжественного построения бойцов силовых ведомств.