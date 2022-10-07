Кадыров: покинувшие Россию пусть наденут юбки и сменят имена

Глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал сбежавшим от частичной мобилизации в другие страны, надеть юбки и сменить имена на женские.

Об этом он заявил на военной базе в Ханкале во время торжественного построения бойцов силовых ведомств.

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Вместе с Кадыровым в построении приняли участие врио главы ДНР Денис Пушилин и депутат Госдумы Адам Делимханов.

«Я не понимаю тех, кто в трудный час бросает свою родину, уезжает за границу», - сказал глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что ему присвоили звание генерал-полковника, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:МобилизацияСиловикиЧечняАхмат Кадыров
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