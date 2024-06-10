Песков: В Кремле не планируют торжественного приема ко Дню России
10 июня 202417:07
Торжественный приём по случаю Дня России в Кремле проводить не планируют. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На соответствующий вопрос журналистов он ответил отрицательно.
«Нет. Не планируется», - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее Песков опроверг информацию о наличии у президента РФ Владимира Путина резиденции на Алтае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru