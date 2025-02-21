Песков: В Кремле не планируют специальных мероприятий в годовщину начала СВО

Каких-либо специальных мероприятий 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции (СВО) на Украине, не запланировано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Каких-то специальных форматов не предусмотрено», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Также Песков добавил, что СВО продолжается и всё поставленные Верховным главнокомандующим цели «должны быть достигнуты».

Специальная военна операция началась 24 февраля 2022 года. Российский лидер Владимир Путин заявил, что её цель - «демилитаризации и денацификации Украины», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:КремльСпецоперацияДмитрий Песков

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