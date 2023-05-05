Путин 8 мая проведет переговоры с Жапаровым

По его словам, в Кремле готовятся к «достаточно интенсивной неделе».

«Мы уже говорили, что будет с визитом 8 мая президент Киргизии ... будут российско-киргизские переговоры, ну и затем, уже 9 числа, парад», — рассказал Песков.

Ранее стало известно, что Жапаров посетит Россию 8-9 мая и будет присутствовать на Параде Победы на Красной площади, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

