Путин 8 мая проведет переговоры с Жапаровым
5 мая 202311:40
Президент России Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле готовятся к «достаточно интенсивной неделе».
«Мы уже говорили, что будет с визитом 8 мая президент Киргизии ... будут российско-киргизские переговоры, ну и затем, уже 9 числа, парад», — рассказал Песков.
Ранее стало известно, что Жапаров посетит Россию 8-9 мая и будет присутствовать на Параде Победы на Красной площади, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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5 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru