Песков: Увеличение выплат получившим инвалидность на СВО имеет обратную силу

По его словам, оно распространяется на всех получивших инвалидность в ходе СВО военнослужащих, начиная с февраля 2022 года.

«Подобное решение, президент уверен, является абсолютно правильным и справедливым», - заключил представитель Кремля.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому размер единоразовой выплаты участникам СВО при получении ранения, которое привело к инвалидности, был увеличен до четырёх млн рублей, сообщает RT.

