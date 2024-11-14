Песков: Увеличение выплат получившим инвалидность на СВО имеет обратную силу
Решение президента РФ Владимира Путина об увеличении выплат военнослужащим, получившим инвалидность в ходе спецоперации на Украине, имеет обратную силу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, оно распространяется на всех получивших инвалидность в ходе СВО военнослужащих, начиная с февраля 2022 года.
«Подобное решение, президент уверен, является абсолютно правильным и справедливым», - заключил представитель Кремля.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому размер единоразовой выплаты участникам СВО при получении ранения, которое привело к инвалидности, был увеличен до четырёх млн рублей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru