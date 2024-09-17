Песков: Увеличение численности армии связано с количеством угроз

Президент России Владимир Путин накануне указом увеличил штатную численность Вооруженных сил (ВС) России до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 млн военнослужащих. Указ вступает в силу с 1 декабря текущего года и увеличивает численность армии на 38 тысяч единиц, включая 180 000 военнослужащих.

Это не первый указ президента об увеличении численности состава, последний раз Путин принял такое решение в декабре прошлого года. Всего с 1997 года было опубликовано 11 указов о численности ВС, на данный момент штат достиг рекордного показателя, передает «Радиоточка НСН».

