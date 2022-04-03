Песков: У Rutube есть будущее

«Я знаю, что в апреле они делают обновление, будет следующий шаг к совершенствованию. Туда пойдут деньги, эти деньги пойдут на развитие», — сказал пресс-секретарь президента России.

Говоря о жалобах на работу российского видеохостинга, Песков связал существующие проблемы с возникшей неожиданно и чрезмерно большой нагрузкой.

Ранее Минобразования рекомендовало российским вузам перенести контент с Youtube на российские платформы видеохостинги. Соответствующее письмо от ведомства разместил на сайте Юго-Западный государственный университет.

