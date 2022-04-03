Песков: У Rutube есть будущее

Российский видеохостинг Rutube постепенно привлекает финансирование и становится удобнее, у него есть будущее, сообщил в эфире телеканала «Белорусь-24» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

РКН не будет вводить ограничения против YouTube при выполнении требований хостингом

«Я знаю, что в апреле они делают обновление, будет следующий шаг к совершенствованию. Туда пойдут деньги, эти деньги пойдут на развитие», — сказал пресс-секретарь президента России.

Говоря о жалобах на работу российского видеохостинга, Песков связал существующие проблемы с возникшей неожиданно и чрезмерно большой нагрузкой.

Ранее Минобразования рекомендовало российским вузам перенести контент с Youtube на российские платформы видеохостинги. Соответствующее письмо от ведомства разместил на сайте Юго-Западный государственный университет.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ИнтернетДмитрий Песков
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