Песков: У Rutube есть будущее
Российский видеохостинг Rutube постепенно привлекает финансирование и становится удобнее, у него есть будущее, сообщил в эфире телеканала «Белорусь-24» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Я знаю, что в апреле они делают обновление, будет следующий шаг к совершенствованию. Туда пойдут деньги, эти деньги пойдут на развитие», — сказал пресс-секретарь президента России.
Говоря о жалобах на работу российского видеохостинга, Песков связал существующие проблемы с возникшей неожиданно и чрезмерно большой нагрузкой.
Ранее Минобразования рекомендовало российским вузам перенести контент с Youtube на российские платформы видеохостинги. Соответствующее письмо от ведомства разместил на сайте Юго-Западный государственный университет.
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