Песков: Тема упрощенного въезда мигрантов в Россию активно обсуждается в кабмине

В правительстве РФ активно обсуждается тема по упрощению въезда мигрантов в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что эта тема актуальна не только для сферы АПК, но и строительной отрасли.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году. Об этом пишет РБК.

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Замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил, что рабочие из-за рубежа обладают необходимыми знаниями, опытом и навыками для проведения сезонных работ. Въезд иностранных граждан в Россию из-за пандемии ограничен на неопределенный срок. По оценкам РАНХиГС, около 500 тысяч иностранцев задействовано в российском агропроме.

Между тем, в январе российский лидер Владимир Путин дал поручение до 1 марта рассмотреть вопрос упрощённого привлечения трудовых мигрантов на стройки, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Трудовые МигрантыПравительство РоссииКремльДмитрий Песков
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