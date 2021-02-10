Песков: Тема упрощенного въезда мигрантов в Россию активно обсуждается в кабмине

В правительстве РФ активно обсуждается тема по упрощению въезда мигрантов в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что эта тема актуальна не только для сферы АПК, но и строительной отрасли.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году. Об этом пишет РБК.