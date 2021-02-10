Песков: Тема упрощенного въезда мигрантов в Россию активно обсуждается в кабмине
В правительстве РФ активно обсуждается тема по упрощению въезда мигрантов в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что эта тема актуальна не только для сферы АПК, но и строительной отрасли.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году. Об этом пишет РБК.
Замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил, что рабочие из-за рубежа обладают необходимыми знаниями, опытом и навыками для проведения сезонных работ. Въезд иностранных граждан в Россию из-за пандемии ограничен на неопределенный срок. По оценкам РАНХиГС, около 500 тысяч иностранцев задействовано в российском агропроме.
Между тем, в январе российский лидер Владимир Путин дал поручение до 1 марта рассмотреть вопрос упрощённого привлечения трудовых мигрантов на стройки, напоминает RT.
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