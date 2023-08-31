Песков: Тема цен на продукты постоянно находится в поле зрения президента
Тема цен на продукты находится в поле зрения президента постоянно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
По его словам, Владимир Путин постоянно обсуждает эту тему с правительством. Также Песков добавил, что инфляция в стране сегодня выше целевого уровня, но все равно на «достаточно низком уровне».
Ранее некоторые СМИ сообщили об осеннем подорожании хлеба на 10% из-за обвала рубля, санкций и выхода РФ из зерновой сделки, однако в Минсельхозе опровергли эту информацию, отметив, что рост цен на хлеб не превысит в 2023 году уровень инфляции. Доктор экономических наук, профессор Леонид Холод сказал «Радиоточке НСН», что многочисленные сообщения о грядущем повышении цен на продукты являются «прощупыванием» реакции покупателей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru