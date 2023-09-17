Кадыров опубликовал видео с прогулки после слухов о болезни

Кадыров опубликовал два видео из парка. Глава Чечни посоветовал подписчикам своего Telegram-канала заниматься спортом.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок», - написал политик.

Слухи о болезни лидера Чечни начали распространяться в ряде СМИ и Telegram-каналах. Первоисточником информации стал представитель украинского Главного управления разведки Андрей Юсов, отмечает «Радиоточка НСН».

