Кадыров опубликовал видео с прогулки после слухов о болезни
Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в своем Telegram-канале видео с прогулки на фоне сообщений о его болезни.
Кадыров опубликовал два видео из парка. Глава Чечни посоветовал подписчикам своего Telegram-канала заниматься спортом.
«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок», - написал политик.
Слухи о болезни лидера Чечни начали распространяться в ряде СМИ и Telegram-каналах. Первоисточником информации стал представитель украинского Главного управления разведки Андрей Юсов, отмечает «Радиоточка НСН».
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