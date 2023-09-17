Кадыров опубликовал видео с прогулки после слухов о болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил в своем Telegram-канале видео с прогулки на фоне сообщений о его болезни.

Кадыров заявил о готовности участвовать в следующих выборах главы Чечни

Кадыров опубликовал два видео из парка. Глава Чечни посоветовал подписчикам своего Telegram-канала заниматься спортом.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок», - написал политик.

Слухи о болезни лидера Чечни начали распространяться в ряде СМИ и Telegram-каналах. Первоисточником информации стал представитель украинского Главного управления разведки Андрей Юсов, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:БолезньЧечняРамзан Кадыров

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