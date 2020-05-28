Песков считает одной из лучших в мире эффективность борьбы с COVID-19 в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы одни из лучших в мире показателей эффективности борьбы с новым коронавирусом. Таким образом официальный представитель Кремля отреагировал в ходе брифинга на просьбу оценить решение мэра столицы Сергея Собянина о введении графика прогулок.

Песков подчеркнул, что не хочет вторгаться в круг дополнительных полномочий руководителей регионов, предоставленных им в связи с эпидемиологической ситуацией. Вместе с тем, он отметил, что Москва приняла на себя самый мощный удар эпидемии, одновременно продемонстрировав один из лучших уровней эффективности борьбы с инфекцией, передает ТАСС.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о некоторых послаблениях ограничительных мер. С 1 июня все москвичи смогут выходить на прогулку и заниматься спортом на улице, однако по определённому графику.

Кроме того, откроются все парки, за исключением «Зарядья», и зеленые пространства. При этом одновременно ужесточается масочный режим, защитные средства теперь необходимо будет носить не только в общественных местах и в транспорте, но и просто на улице. Собяин обосновал это опасением заражений в связи с ростом числа людей вне дома.

