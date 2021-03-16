Песков: Россия против политизации ситуации с вакцинами от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вакцин от коронавируса должно быть как можно больше, сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, пандемию получится остановить только тогда, когда возможность привить своё население будет у всех стран, включая бедные государства.

«Мы категорически против политизации этой ситуации с вакцинами», - подчеркнул Песков.

Ранее разработчики российской вакцины «Спутник V» разместили в своём Twitter выдержку из доклада американского Департамента здравоохранения и социальных служб (HHS), сообщает RT. В документе говорится, что США отговаривали власти стран Северной и Южной Америки от принятия помощи со стороны «злонамеренных государств», в ом числе от закупки российского препарата.