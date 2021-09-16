Захарова призвала чешские власти освободить россиянина Франчетти
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ожидает от Чехии ответов на вопросы о причинах и мотивах задержания россиянина Александра Франчетти, сообщает РИА Новости.
По её словам, Москва призывает Прагу принять взвешенное решение и «не идти на поводу у украинских властей».
«Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина»,- подчеркнула Захарова.
Ранее чешский адвокат Ян Шварц, который был предоставлен задержанному в Праге гражданину РФ Александру Франчетти, заявил, что семья россиянина отказалась от его услуг.
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