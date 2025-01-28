Песков: Российские спецслужбы обеспечивают безопасность Путина

Российские спецслужбы на постоянной основе принимают все необходимые меры, направленные на обеспечение общественной безопасности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Комментируя высказывание американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина, он указал, что работа спецслужб касается также безопасности лиц, находящихся под государственной охраной.

«В первую очередь, главы государства», — заключил представитель Кремля.

Ранее депутат от Крыма Михаил Шеремет призвал возбудить уголовное дело и проверить озвученную Карлсоном информацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:СпецслужбыДмитрий ПесковБезопасностьПокушениеВладимир Путин

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