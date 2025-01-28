СМИ: Спецслужбы Украины доставили российскому генералу траурный венок
Служба безопасности Украины (СБУ) наняла двоих россиян для доставки генерал-майору Виталию Терехину траурного венка, сообщил Telegram-канал Mash.
Отмечается, что представители СБУ в одном из профильных чатов разместили сообщение о поиске курьеров, на которое откликнулись два безработных человека. Им передали адрес доставки и координаты места, где находится венок. Кто был адресатом заказа, доставщики не знали.
В полицию обратились обнаружившие посылку родственники Терехина. Взрывные устройства в венке не обнаружены, курьеров разыскивают по камерам видеонаблюдения.
Ранее неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил о взрывном устройстве, прикрепленном к днищу автомобиля председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru