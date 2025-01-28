СМИ: Спецслужбы Украины доставили российскому генералу траурный венок

Отмечается, что представители СБУ в одном из профильных чатов разместили сообщение о поиске курьеров, на которое откликнулись два безработных человека. Им передали адрес доставки и координаты места, где находится венок. Кто был адресатом заказа, доставщики не знали.

В полицию обратились обнаружившие посылку родственники Терехина. Взрывные устройства в венке не обнаружены, курьеров разыскивают по камерам видеонаблюдения.

Ранее неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил о взрывном устройстве, прикрепленном к днищу автомобиля председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

