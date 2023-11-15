Песков объяснил помилование осужденного по делу Политковской

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «резонансность дела» не дает основания отказывать в помиловании. Так он прокомментировал помилование экс-сотрудника МВД Сергея Хаджикурбанова, осужденного на 20 лет за организацию убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской в 2006 году. Ранее стало известно, что его освободили от отбывания наказания за участие в военной операции на Украине.

О помиловании Хаджикурбанова стало известно во вторник, 14 ноября. В 2022 году он подписал контракт с Минобороны России, отправился на спецоперацию на Украине, где был ранен. После этого мужчину помиловал президент Владимир Путин своим указом и снова вернулся на СВО.