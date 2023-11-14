Организатора убийства Политковской помиловали за участие в СВО
Бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, который был осужден на 20 лет за организацию убийства журналистки Анны Политковской, получил помилование за участие в спецоперации на Украине, пишет РБК со ссылкой на адвоката Хаджикурбанова Алексея Михальчика.
По его словам, Хаджикурбанов сначала участвовал в СВО как заключенный, после чего был помилован, а теперь он находится на фронте по контракту с Минобороны. Михальчик рассказал, что Хаджикурбанов в 90-е годы работал в спецназе, поэтому ему предложили командную должность.
Сначала об освобождении Хаджикурбанова сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, осужденный попал в зону военной операции в конце 2022 года и начинал службу в должности командира отделения разведки и дослужился до командира батальона.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о заказчиках убийств Бориса Немцова и Анны Политковской, отмечает «Радиоточка НСН». По словам главы государства, он сделал все, чтобы раскрыть эти преступления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru