Организатора убийства Политковской помиловали за участие в СВО

По его словам, Хаджикурбанов сначала участвовал в СВО как заключенный, после чего был помилован, а теперь он находится на фронте по контракту с Минобороны. Михальчик рассказал, что Хаджикурбанов в 90-е годы работал в спецназе, поэтому ему предложили командную должность.

Сначала об освобождении Хаджикурбанова сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, осужденный попал в зону военной операции в конце 2022 года и начинал службу в должности командира отделения разведки и дослужился до командира батальона.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о заказчиках убийств Бориса Немцова и Анны Политковской, отмечает «Радиоточка НСН». По словам главы государства, он сделал все, чтобы раскрыть эти преступления.

