Песков решил направить выигранные на голосовании баллы в благотворительный фонд

Выигранные после онлайн-голосования на выборах баллы, пресс-секретарь презилента России решил направить в благотворительный фонд, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Он, как и официальный представитель Кремля, также стал обладателем 10 тысяч баллов по программе «Миллион призов» акции #МыВместе.

Песков выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше «Миллион призов»

Помимо благотворительной деятельности, участники онлайн-голосования также могут использовать баллы, чтобы расплатиться ими за товары и услуги у партнеров программы.

Напомним, среди всех участников онлайн-голосования в Москве разыграют 21 однокомнатную квартиру в Москве, 100 машин и сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей. Призовые баллы можно потратить у партнеров акции на покупку товаров и услуг, а также потратить на благотворительность.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:МоскваБлаготворительностьВыборыГолосованиеДмитрий Песков
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