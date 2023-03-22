Шойгу раскрыл детали парада Победы на Красной площади

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы на Красной площади в Москве примут участи 10 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

«Планируется использовать 125 единиц техники», - отметил Шойгу.

В этом году парады пройдут в 28 городах России. В них будут участвовать больше 55 тысяч человек, около 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.

9 мая будет отмечаться 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

