Песков: Речи о проведении в России мобилизации не ведется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном проведении мобилизации в РФ. Об этом представитель Кремля рассказал в беседе с РИА Новости.

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«О мобилизации речи никакой не ведется», — подчеркнул пресс-секретарь.

Как пишет РИА Новости, с Дмитрием Песковым беседовала 16-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова, которая проходит практику в агентстве. Ранее, в 12-летнем возрасте, девушку внесли в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ) из-за призыва к ООН защитить детей Донбасса.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияМобилизацияДмитрий Песков

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