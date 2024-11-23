Песков: Речи о проведении в России мобилизации не ведется

«О мобилизации речи никакой не ведется», — подчеркнул пресс-секретарь.

Как пишет РИА Новости, с Дмитрием Песковым беседовала 16-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова, которая проходит практику в агентстве. Ранее, в 12-летнем возрасте, девушку внесли в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ) из-за призыва к ООН защитить детей Донбасса.

