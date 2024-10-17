Депутат Соболев: О какой-либо мобилизации в России речи не идет

По его словам, планы по набору контрактников в целом выполняются, также имеется достаточный приток добровольцев.

«На мой взгляд, их нужно вывести на полигоны в Ростовскую область и сформировать из них нормальные воинские части, затем вооружить и определить конкретные боевые задачи», — подчеркнул парламентарий.

Соболев также добавил, что в случае крупномасштабной войны со странами НАТО потребуется объявить в стране всеобщую мобилизацию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность новой мобилизации в России не обсуждается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

