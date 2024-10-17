Депутат Соболев: О какой-либо мобилизации в России речи не идет
В настоящее время в России речи о какой-либо мобилизации не идёт. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант в отставке Виктор Соболев.
По его словам, планы по набору контрактников в целом выполняются, также имеется достаточный приток добровольцев.
«На мой взгляд, их нужно вывести на полигоны в Ростовскую область и сформировать из них нормальные воинские части, затем вооружить и определить конкретные боевые задачи», — подчеркнул парламентарий.
Соболев также добавил, что в случае крупномасштабной войны со странами НАТО потребуется объявить в стране всеобщую мобилизацию.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность новой мобилизации в России не обсуждается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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