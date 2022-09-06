Путин проводит закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым во Владивостоке

Президент Владимир Путин прибыл на полигон «Сергеевский» во Владивостоке, где проходит финальная часть учений «Восток-2022»; глава государства проводит закрытое совещание с представителями Минобороны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

«Присутствуют министр обороны [Сергей] Шойгу и начальник Генштаба [Валерий]Герасимов. Сейчас идет закрытое совещание», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков указал, что после завершения встречи Путин сможет посмотреть на финальную фазу учений, пишет Газета.ру.

Учения «Восток-2022» проходят в Приморье 1-7 сентября. В маневрах принимают участие бойцы из почти 15 стран мира, в том числе Сирии, Армении, Индии и Китая, пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:УченияВладивостокДмитрий ПесковСергей ШойгуВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры