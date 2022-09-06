Путин проводит закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым во Владивостоке
Президент Владимир Путин прибыл на полигон «Сергеевский» во Владивостоке, где проходит финальная часть учений «Восток-2022»; глава государства проводит закрытое совещание с представителями Минобороны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«Присутствуют министр обороны [Сергей] Шойгу и начальник Генштаба [Валерий]Герасимов. Сейчас идет закрытое совещание», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков указал, что после завершения встречи Путин сможет посмотреть на финальную фазу учений, пишет Газета.ру.
Учения «Восток-2022» проходят в Приморье 1-7 сентября. В маневрах принимают участие бойцы из почти 15 стран мира, в том числе Сирии, Армении, Индии и Китая, пишет РИА ФАН.
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