Песков рассказал, запрещены ли шутки по Путина на ТВ
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков дал «отрицательный ответ» на вопрос журналистов о том, запрещены ли в эфире телеканалов шутки про президента. Как пишет ТАСС, также представитель Кремля не согласился с утверждением о том, что на ТВ в России появилось больше цензуры. Тем самым он прокомментировал интервью юмориста Дмитрия Брекоткина, высказавшего ранее именно такое мнение.
Кроме того, Дмитрий Песков сделал акцент на том, что власти не вмешиваются в редакционную политику телеканалов. Это он заявил после того, как канал ТНТ прекратил показ сериала «Слуга народа», главную роль в котором исполнил украинский президент Владимир Зеленский.
Ранее НСН писала, что генеральный директор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко объяснил, почему на ТНТ прекратили показ сериала «Слуга народа», главную роль в котором исполнил Владимир Зеленский. Как пишет РИА Новости, Чернышенко подчеркнул, что канал не отказывался от показа сериала. Первые три серии, вышедшие в эфир 11 декабря, были своеобразным маркетинговым ходом. По его словам, «Слуга народа» изначально приобретался именно для платной платформы PREMIER.
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