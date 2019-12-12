Песков рассказал, запрещены ли шутки по Путина на ТВ

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков дал «отрицательный ответ» на вопрос журналистов о том, запрещены ли в эфире телеканалов шутки про президента. Как пишет ТАСС, также представитель Кремля не согласился с утверждением о том, что на ТВ в России появилось больше цензуры. Тем самым он прокомментировал интервью юмориста Дмитрия Брекоткина, высказавшего ранее именно такое мнение.

Кроме того, Дмитрий Песков сделал акцент на том, что власти не вмешиваются в редакционную политику телеканалов. Это он заявил после того, как канал ТНТ прекратил показ сериала «Слуга народа», главную роль в котором исполнил украинский президент Владимир Зеленский.